Количество зараженных коронавирусом в Липецке по состоянию на 19 января увеличилось. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 154 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Всего зарегистрировано 19 107 случаев COVID-19.Днем ранее заболели 153 жителя региона. Больше всего зараженных в Липецке - 58. В Ельце -23. В Чаплыгинском районе зарегистрировали 13 случаев. В Лебедянском, Задонском и Липецком районах - 7. В остальных муниципалитетах - от 1 до 6 заболевших.Выздоровели 14 340 человек. Лечение продолжают более 4 000 липчан. У большинства из них коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Свыше 1 000 пациентов пришлось госпитализировали.Напомним, что за выходные в область доставили 16 000 доз вакцины от коронавируса. Препараты развозят по пунктам, где можно сделать прививку. Подробности здесь.