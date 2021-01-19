В минувший понедельник, 18 января, в Липецкой области отравились подростки. Госпитализировали учащихся колледжа из Грязей. Пострадавшие - 16-летняя девушка и 19-летний парень. К расследованию произошедшего подключилась полиция.- Проводится проверка по факту поступившей информации из лечебного заведения, - сообщила \\"КП-Липецк\\" начальник Отдела информации и общественных связей регионального УМВД России по Липецкой области, подполковник внутренней службы Ольга Снежкова. - К ним поступили ребята с отравлением непонятной этиологии. Назначена экспертиза, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.В колледже разговаривать с журналистом отказались. Сказали, что до завершения расследования никаких комментариев давать не будут. Информация о состоянии пострадавших уточняется.