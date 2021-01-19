Согласно результатам проведенного исследования, лидерами по трафику в сети оператора являются WhatsApp (58%) и Telegram (32%). Именно эти мессенджеры наиболее популярны среди пользователей.При этом, для звонков абоненты чаще предпочитают WhatsApp (73%) и Viber (7,2%). Также в топ голосового использования вошли Facebook (4,4%), IMO (4,2%) и Facetime (3%).Иначе выглядит топ мессенджеров, в которых абоненты активнее всего пользуются чатами и отправляют контент. Лидирущие позиции занимают WhatsApp (52%) и Telegram (44%). Далее с существенным отрывом идут: IMO (0,7%), Facebook (0,7%) и WeChat (0,5%).После снятия ограничений трафик в Telegram вырос в несколько раз. Резких перераспределений трафика в начале этого года в МегаФоне не наблюдают.