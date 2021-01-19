Неосторожные зимние забавы липчан не обходятся без вмешательства спасателей. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на телефон «112» за последние дни поступило несколько сообщений о несчастных случаях во время развлечений.Самым необычным стал случай с 11-летним школьником. Мальчик решил опровергнуть законы физики и лизнул в мороз забор школы. Примерзший язык юного исследователя отдирали от забора медики. К счастью, обошлось без тяжелых последствий и в больницу везти ребенка не пришлось. Спасатели просят липчан больше не спорить с наукой и не лизать металл в мороз.Были и другие происшествия. Так помощь спасателей понадобилась 37-летнему мужчине, который повредил ногу на горке в парке Победы. Также на телефон спасения звонили родители 15-летней девочки, которая упала со снегоката – взрослым нужна была консультация.Людей просят быть осторожнее и всегда помнить о безопасности при катании с горок на ватрушках или на катке.