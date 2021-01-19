После новогодних каникул в Липецкой области снова начала расти заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора за неделю, с 11 по 17 января, в регионе заболели 5106 человек, что на 19% больше уровня предыдущей недели. Показатель выше расчетного эпидемического порога на 7.4%, порог выше за счет взрослых. Это связывают с тем, что на фоне коронавируса люди чаще обращаются к врачам, чем в прошлые годы.Случаев гриппа пока не регистрировали. Среди заболевших ОРВИ 53% детей, показатель среди малышей ниже уровня эпидемии, среди подростков от 15 лет – на 9.2% выше.В самом Липецке зарегистрировали 3213 случаев ОРВИ – это 62.9% от общего показателя по всей области. В областном центре количество заболевших за неделю увеличилось на 19.4%, но эпидпорога не превышает.