В Липецке из-за перебоя с электричеством отключились несколько светофоров

Авария на электросетях стала причиной отключения светофоров на нескольких перекрестках Липецка. Как сообщили в пресс-службе мэрии, светофоры не работают на улицах Папина, Водопьянова, Механизаторов, а также на пересечениях проспекта Победы с улицей Механизаторов и Кольцевой площадью.

Для безопасности ГИБДД уже вывело на указанные перекрестки регулировщиков. Как сообщили энергетики, специалисты сейчас работают над восстановлением, закончить должны после 10.00. ЛШЭК приносит извинения за неудобства.

А пока, несмотря на работу регулировщиков, водителей и пешеходов просят быть внимательней и осторожней на указанных участках дорог.