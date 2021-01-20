В Липецкой области из-за морозов отменили занятия в младших классах

В одном из районов Липецкой области из-за сильных морозов отменили занятия в школах. Младших школьников решили оставить дома в Ельце. Как сообщили в администрации города этим утром, 20 января, отмена занятий в школах в связи с низкой температурой коснулась детей с 1 по 4 класс включительно.

Для тех родителей, у кого нет возможности оставить ребенка дома, в школах работают дежурные педагоги.

Однако, судя по откликам, родители остались недовольны тем, что их проинформировали слишком поздно.

– Сообщения об отмене занятий появились в сети, когда дети были на подходе к школе, – написали родители. – А на входе их разворачивали вахтеры и охранники. Дети шли обратно домой по морозу.

В самом Липецке занятия отменять не стали.