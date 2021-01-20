Липчан просят сделать кормушки для пташек, чтобы помочь им выжить

Зимой птицам сложно найти пропитание Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан просят помочь птицам. Зимой, а тем более в сильные морозы, пернатые тратят много сил на поиски пищи. Если они не найдут прокорм в течение дня, то могут погибнуть. По статистике, в суровые холода из 10 синиц выживают 1-2.

В Липецке проходит ежегодная экологическая акция "Покормите птиц зимой". Ее участником стать просто - нужно лишь повесить кормушку. Как уточнили в пресс-службе мэрии, лучше, чтобы она была в виде домика без стен. Такая конструкция более удобна для птиц. Главное, сделать бортики по краям, чтобы ветер не сдул корм.

Повесить кормушку рекомендуют на южной стороне дерева и как можно выше. Старайтесь наполнять ее в одно и тоже время. Лучше раз в день. Перекармливать пернатых нельзя. Чем разнообразнее корм, тем больше птиц он привлечет. У большинства видов любимое лакомство - мелкие не жареные подсолнечные семечки. Они высококалорийны, являются важным энергетическим источником для мелких пташек.

В морозные и ненастные дни можно поделиться с птицами несоленым салом. Нельзя давать жареные, острые, кислые, соленые продукты, а также цитрусовые и кожуру от бананов. Опасен для пернатых и черный хлеб - он закисает в зобу птиц и плохо переваривается.