На Липецком аэродроме завершились сьемки фильма "Небо" о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове

В Липецке завершились съемки фильма "Небо" о погибшем в Сирии летчике. Речь идет об Олеге Пешкове. Напомним, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский военный самолет Су-24. Командира бомбардировщика - 45-летнего Олега Пешкова расстреляли сирийские боевики. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись. Оба служили в Липецком авиацентре. За героизм, мужество и отвагу подполковнику Олегу Пешкову присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно. Капитана Константина Мурахтина наградили орденом Мужества.

Олег Пешков и Константин Мурахтин стали прототипами главных героев фильма подполковника Сошникова и капитана Муравьева. Еще один - майор Захаров задуман авторами как собирательный образ офицера Сил специальных операций Минобороны. Их сыграли Игорь Петренко, Иван Батарев и Сергей Губанов соответственно.

Как сообщили в Кинокомпании «Триикс Медиа», картина детально повествует о событиях, произошедший 24 ноября 2015 года. Зрители увидят историю пребывания наших вооруженных сил в Сирии, эпизоды войны с ИГИЛ*, операцию по спасению штурмана, приземлившегося на вражеской территории.

Съемки картины проходили в Москве, Крыму, Липецке, Сирии, на территории авиабазы Хмеймим. Последний этап съемок проходил на днях в Липецком авиацентре. Фильм "Небо" выйдет в прокат в 2021 году.

*Верховный суд РФ в 2014 году признал организацию «Исламское государство» террористической и запретил на территории России. Участие в этой организации преследуется по закону.