В Липецке возбудили дело по ЧП с пострадавшим на металлургическом комбинате

В Липецке расследуют несчастный случай с рабочими, который произошел на территории металлургического комбината. По данным следствия, все случилось 18 января в клапанной станции кислорода и охлаждающей воды конвертера № 1 конвертерного цеха НЛМК.

Следствие считает, что рабочие ремонтировали оборудование, нарушив технику безопасности, что привело к воспламенению. В результате 48-летнему слесарю-ремонтнику сильно обожгло лицо. Рабочий с серьезными ожогами попал в больницу, вред здоровью квалифицировали как тяжкий.

По факту возбудили уголовное дело по статье 217 УК – нарушение требований промышленной безопасности. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, в настоящее время следствие допрашивает свидетелей и очевидцев, а также устанавливает ответственных должностных лиц.