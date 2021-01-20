Игорь Артамонов обсудил с Романом Ченцовым перспективы развития муниципалитета

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Игорь Артамонов провёл встречу с руководителем муниципалитета и главами сельских поселений. Обсуждались перспективы развития сёл и райцентра, социально-экономическая ситуация, а также работа с обращениями.

Больше всего жалоб от жителей Добринского района поступает на сферу ЖКХ и дороги. добринцы недовольны качеством водоснабжения и водоотведения, ямочным ремонтом и темпами отсыпки дорог щебнем. Глава региона поручил руководителю района в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

«Необходимо работать в интересах жителей, – подчеркнул Игорь Артамонов. – В первую очередь нужно решать острые вопросы, от которых зависит качество жизни и безопасность населения. Если есть проблемы с водоснабжением – это приоритет, который не терпит задержек».

Также с главами сельских поселений Игорь Артамонов обсудил особенности проведения вакцинации населения от коронавируса. Глава региона подчеркнул, что руководители районов, городов и сёл должны активно включиться в эту работу.

«От ваших действий зависит здоровье жителей. Разъяснительная работа с населением – ваша компетенция. В каждом населённом пункте люди должны знать, где и как они могут привиться от коронавируса, как записаться на вакцинацию и почему это так важно», – сказал Игорь Артамонов.

В ходе рабочей поездки в Добринку руководитель Липецкой области посетил стройплощадку спортивного зала, который начали возводить рядом с лицеем №1, но подрядчик не выполнил условия контракта и стройка остановилась. Игорь Артамонов заявил, что будут приняты все необходимые меры реагирования на действия строителей, а спортивный объект обязательно достроят.

«С новым руководителем района мы обсудили дальнейшую судьбу этого объекта. Возможно придётся поменять проект. У нас есть удачные примеры в Ельце и Липецке, когда на пришкольной территории быстро и качественно возводились универсальные спортивные залы. Главное – выбрать добросовестного подрядчика», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.