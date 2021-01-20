Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 20 января 2021 года: выписали 258 человек

Липчане выздоравливают после коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 20 января 2021 года - медики выписали еще 258 человек. Всего выздоровели 14 847 липчан. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

С начала пандемии COVID-19 заболели 19 259 жителей региона. За минувшие сутки зарегистрировали 152 случая ковид. В Липецке - 81. В Тербунском районе - 17. В Грязинском и Измалковском районе заразились 9 местных жителей. В Краснинском и Усманском районах - по 7. В Лев-Толстовском и Добринском районе по 4 заболевших. В Липецком - 3. В Ельце, Данковском, Хлевенском и Чаплыгинском районах диагноз подтвердился у 2 человек. В Долгоруковском, Елецком и Задонском районах - по 1 новому случаю.

На больничном находятся 4 072 липчанина. Причем 2 668 пациентов остаются дома - у них коронавирус протекает в легкой форме. Госпитализировали 1 206 человек. За последние сутки скончались 5 жителей области. Всего за время пандемии 340 умерших.