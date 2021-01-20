В четверг 6 улиц Липецка останутся без воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 21 января, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители дома №94б по улице Космонавтов.

С 11 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Бехтеева,1, 3, 5, 7, 9; Московская, 20, 30, 30а, 30е. Специалисты устарнят утечку на водоводе диаметром 100 мм у дома №30 по улице Московская.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Нижняя Логовая, 2, 7; переулок Кузнечный, 20, 22, 22а, а также в частном секторе: Каменный лог, Большие ключи, Кузнечная. Порыв произошел у дома №8 по улице Каменный Лог.

Воду подвезут по следующим адресам: улица Московская, 30е; Нижняя Логовая, 7. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", дополнительную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.