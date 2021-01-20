В Липецке ищут 63-летнего мужчину с усами

В Липецке пропал 63-летний мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В минувшие выходные в Липецке пропал мужчина. По данным поискового отряда "Лиза Алерт" ищут 63-летнего Потапова Сергея Ивановича. С 16 января о его местонахождении ничего не известно. Может находиться в вашем районе.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза синие.

Был одет: черная куртка, синие джинсы, серый свитер, темная шапка, черные сапоги.

Особые приметы: носит усы.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Потапова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - единый номер вызова экстренных служб.