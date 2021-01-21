В Липецке грабители заставили водителя катать их с ножом у горла и ремнем на шее

В Липецке негодяи ограбили согласившегося их подвезти мужчину. Все случилось в минувшую среду, 20 января, в Данкове. К 35-летнему мужчине обратился знакомый и попросил отвезти его с приятелем в Лебедянь. Водитель согласился, но по прибытию в другой город пассажиры потребовали везти их в Липецк. Мужчина отказался, объяснив, что уговор был только до Лебедяни.

После чего пассажир на заднем сидении набросил водителю на шею ремень безопасности, приставил нож к горлу и потребовал ехать в Липецк. Мужчине пришлось выполнить требование. По прибытию в Липецк злодеи забрали у воителя телефон и 400 рублей, и скрылись.

Ограбленный обратился в полицию и негодяев поймали за считанные часы. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, ими рецидивисты из Данкова 31 и 32 лет. У обоих уже есть судимости за аналогичные преступления. Сейчас они под стражей. Дело возбудили по части 2 статьи 161 УК – грабеж. Наглым пассажирам грозит до 7 лет.