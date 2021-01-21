В пожаре на заводе под Липецком пострадала женщина

Несчастный случай произошел 19 января в одном из цехов завода «Энергия» в Ельце, где производят аккумуляторы и другие элементы питания. По версии следствия, в результате нарушения техники безопасности произошел выброс химического состава, который воспламенился. В результате инцидента пострадала 30-летняя сотрудница.

Женщина электродчик получила ожоги лица и шеи. Тогда же началась доследственная проверка, которая обернулась уголовным делом. Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области 21 января, пострадавшая находится в больнице, тяжесть вреда здоровью устанавливают.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 217 – нарушение требований промышленной безопасности, причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас следователи ищут ответственных за произошедшее.

Напомним, что похожий инцидент произошел накануне на другом предприятии в Липецке, где рабочий также получил ожоги лица.