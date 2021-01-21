Вонь на ЛТЗ в Липецке может пропасть в 2023 году

В этот четверг, 21 января, в Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности. Парламентарии рассмотрели первый в этом году пакет поправок в главный финансовый документ города.

По данным пресс-службы горсовета, мэрия предлагает увеличить расходы казны на 7,5 млн рублей - за счет остатков средств на счетах. Эти деньги хотят направить на проектные и изыскательские работы по строительству и реконструкции очистных сооружений МУП "ЛиСА". Нужно скорее провести торги, чтобы подать заявку на получение средств из федерального бюджета. Цена вопроса - около 2 млрд рублей.

Всего на проектные и изыскательские работы необходимо 70 млн рублей. В 2022 году потребуется 62,5 млн. Их предлагают перераспределить с других расходных статей. В планах, когда проект будет готов, получить деньги из федерального бюджета не только на строительно-монтажные работы, но и на возврат затрат по разработке проекта.

Работы должны начаться в 2022 году, а закончиться в 2023 году. По итогу должны снизиться выборы дурно-пахнущих веществ на 20 тонн в год. Качество очищенной сточной воды - максимально приблизиться к предельно допустимой концентрации. Также решиться проблема утилизации и обработки осадка. После успешной реализации проекта на ЛТЗ пропадет вонь.