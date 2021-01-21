Цифровой рубль: мнение россиян разделилось

Больше всего убежденных сторонников цифрового рубля в Петербурге, Сибири и Поволжье. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели опрос совершеннолетних жителей городов с населением больше 100 тысяч человек. Итог следующий: 26% жителей регионов Центральной России настроены к цифровому рублю однозначно положительно, 56 % - нейтрально, а 17% - категорически не хотят его использовать. Главные аргументы - высокая вероятность мошенничества, непонимание, как использовать такой способ оплаты и личное недоверие к цифровой валюте.

37% жителей регионов Центральной России знают, что такое цифровой рубль, и о том, что по идее Банка России он может стать новым официальным платежным средством в стране.

При этом 44% респондентов готовы пользоваться им наравне с другими способами оплаты товаров и услуг. 54% опрошенных считают, что цифровая валюта в будущем вытеснит обычные деньги.

К криптовалюте жители регионов Центральной России в целом относятся вполне толерантно. 5% заявили, что уже имеют опыт покупки и продажи. 53% хотят попробовать купить, поскольку она постоянно растет в цене. 13% не хотят иметь дело с криптовалютами никогда, а 19% респондентов заявили, что вообще не знают, что это такое.