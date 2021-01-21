В УФАС доказали махинации на торгах с медоборудованием в Липецке

Липецкое УФАС России выявил нарушения в торгах. Речь идет об аукционах, где организации боролись за право ремонтировать и обслуживать медицинскую технику на территории региона. Сговорившись, фирма и индивидуальный предприниматель снизили начальные цены контрактов. Это устранило конкурентов - им не выгодно было брать на себя обязательства за смешное вознаграждение.

Управление возбудило дело по п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции "Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах".

Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, комиссия рассмотрела дело и подтвердила сговор на торгах. Оказалось, что у предпринимателя не было разрешительной документации для осуществления деятельности. У ответчиков совпадали IP-адреса при подаче заявок на участие, ценовые предложения, свойств файлов в составе заявок. Прослеживалась системность поведения.