Синоптики предупреждают: в Липецке метель, гололед и потепление

Этим вечером, 21 января, в Липецке бушует непогода. Горожан просят быть осторожными. На улице довольно сильный ветер, метель. Местами возможен гололед. Ухудшается видимость на дорогах. По прогнозам синоптиков, осадки будут сопровождаться потеплением. К утру 22 января столбик термометра поднимется до 0 градусов. Водителей просят быть внимательнее. А лучше воздержаться от поездок. Пешеходов - выбирать удобную обувь и смотреть под ноги.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 27 КамАЗов будут вносить противогололедные материалы. Задача служб - предотвратить наледь на дорогах. Ночью планируют подметать улично-дорожную сеть, вывозить снег с обочин - 30 самосвальных машин и 10 погрузочных. Напомним, что с начала недели с дорог и пешеходных зон Липецка вывезли 15 тыс. кубометров снега. На посыпку потратили 665 тыс. тонн пескосоляной смеси и 93 тонны технической соли.