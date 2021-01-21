Под Липецком мужчина забил насмерть отца

В Липецкой области конфликт между близкими людьми обернулся тяжким преступлением. Все случилось в городе Усмань в одном из домов по улице Чернышевского, где поругались сын с отцом. По версии следствия, во время конфликта пьяный 32-летний мужчина жестоко избил 62-летнего отца. Бил ногами и руками по всему тело.

Родственник попал в больницу с тяжелыми травмами, но спасти ему жизнь не удалось. Согласно данным экспертизы, глава семьи скончался от травм грудной клетки с переломами ребер и повреждением внутренних органов.

Сына задержали и вскоре должны взять под стражу. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, дело возбудили по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.