В Липецке подорожал бензин

В Липецкой области подорожал бензин. С 11 по 18 января цены на топливо в среднем поднялись на 0,2% - с 45,32 до 45,39 рублей за литр.

По данным Липецкстата, бензин марки АИ-92 в среднем по региону вырос в стоимости на 6 копеек - с 43,86 до 43,92 рублей за литр. Топливо АИ-95 подорожало на ту же сумму - с 47,48 до 47,54 рублей. Бензин марки АИ-98 добавил к цене 0,8% - с 54,10 до 54,55 рублей за литр. Дизельное топливо - с 47,39 до 47,44 рублей за литр.

Напомним, что неделей ранее, к 11 января, Липецкстат также зафиксировал рост цен на бензин в среднем на 0,2%. Топливо АИ-92 подорожало на 12 копеек, АИ-95 - на 8 копеек. Стоимость литр дизеля выросла на 20 копеек.