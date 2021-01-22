В садоводческом товариществе в Липецке мужчина погиб в пожаре

С 1 по 18 января этого года в Липецке произошло 28 пожаров. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, это на 15% меньше, чем за тот же период в 2020. Погиб 1 человек - годом ранее двое. Еще одного госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей и отправлением продуктами горения.

Трижды горели жилые помещения. В первых числах января в доме на улице Звездная загорелась квартира. Одна из возможных причин возгорания - непотушенная сигарета. Пострадал 50-летний мужчина. Его доставили в больницу. Дважды пожарные выезжали на улицу Зои Космодемьянской. На Рождество в подвале частного дома загорелся матрац. В другом - чердак.

В садоводческих товариществах вспыхнули 3 домика и бесхозное строение. В СНТ "Речное" погиб 30-летний мужчина. Вечером 20 января в Липецке задымилась сауна в цоколе 3-этажного здания на бульваре Есенина. Эвакуировали 20 посетителей фитнес-центра. Вандалы подожгли несколько автомобилей, а также входную дверь и почтовые ящики в некоторых домах.

Спасатели напоминают, что в соответствии с новыми правилами пожарной безопасности с балконов, лоджий, чердаков и подвалов как многоквартирных, так и частных домов, нужно убрать хлам.