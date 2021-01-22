Парк, новая школа и стадион: липчане решат, каким будет микрорайон "Европейский"

Липчане решат, каким будет микрорайон Европейский Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан приглашают на общественные обсуждения по проекту планировки и межевания микрорайона "Европейский". Информацию разместили на сайтах администрации Липецка и департамента градостроительства и архитектуры в разделе "Общественные обсуждения".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на территории района планируют построить школу на 1 225 учащихся - за домом №35 по улице Кривенкова. Спортивный стадион и площадки для спорта могут появиться у дома №10 по улице Свиридова. Между улицей Минской и Свиридова хотят создать парк. На участке оборудовать игровые зоны, фудкорт, площадки для проведения мероприятий, прогулочные зоны.

Предложения и замечания по проекту липчанам нужно отправить в департамент градостроительства и архитектуры по адресу: Липецк, площадь Театральная, 1, кабинет 206. Либо на электронную почту proekt@lipetskcity.ru. Нужно успеть это сделать до 10 февраля. Проконсультироваться по проекту можно по телефону 23-99-92.