Под Липецком перевернулся бензовоз и растеклось топливо

Под Липецком бензовоз вылетел в кювет Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту пятницу, 22 января, в Липецкой области произошла авария. В 11.05 на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение. Очевидец рассказал оператору, что в Лев-Толстовском районе на 15 км дороги Лев-Толстой - Данков перевернулся бензовоз МАН. Машина опрокинулась в кювет.

ДТП случилось в 500 метрах от села Золотуха. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, машина перевозила бензин АИ-95 в цистерне емкостью 30 т. В момент аварии она отцепилась и перевернулась на бок. Топливо разлилось на площади 20 кв.м. К счастью, возгорания не произошло.

Пострадавших нет. Прибывшие пожарные залили бензовоз пеной. Причины произошедшего выясняют специалисты. Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112".