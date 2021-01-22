Под Липецком перевернулась фура с соком – водитель в больнице

Фура с соком перевернулась под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупная авария с грузовым автомобилем произошла в эту пятницу, 22 января, в Становлянском районе Липецкой области. Там на трассе Становое — Лебедянь вынесло с дороги в кювет грузовик с соком. Груженая фура рухнула с высоты эстакады колесами вверх.

Пострадал водитель грузовика Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Кузов большегруза полностью разнесло, весь груз оказался на снегу, поддоны и пакеты с соком раздавило под весом фуры. На место происшествия выезжали спасатели и скорая помощь.

Причины ДТП выясняются Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, в результате ДТП пострадал один человек. Водителя фуры с различными травмами увезли и в больницу. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Напомним, что этим же утром в Лев-Толстовском районе слетел с трассы и перевернулся бензовоз «МАН» с 30-ю тоннами бензина АИ-95. Топливо вылилось на землю.