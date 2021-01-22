«Открытие»: россияне не верят в качество дистанционного образования

Более 30% опрошенных россиян не согласны платить за высшее образование ни при каких условиях. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели опрос совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Выяснилось, что платить за высшее образование россияне готовы, а вот брать кредиты на эти цели – нет.

69% россиян готовы платить за учебу в вузах. Более того, 7% респондентов считают, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги. А Больше всего категорических противников платных вузов живет в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе.

Несмотря на большое количество потенциальных «платников», обращаться в банк за займом готовы менее половины. 57% и вовсе заявили, что не брали и не возьмут кредит на образование.

Что касается дистанционного обучения, то россияне практически единодушны: 81% респондентов уверены, что оно ухудшает качество высшего образования. Наибольшее число противников дистанта нашлось в Санкт-Петербурге и ЮФО.

36% опрошенных полагают, что это оправдано только из-за коронавируса и после пандемии подлежит отмене. 30% считают, что онлайн образование может быть только добровольным дополнением к обычному. А 28% предлагают вообще запретить учебу в вузах в режиме онлайн.