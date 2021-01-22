Иностранца выдворили из России за употребление марихуаны в Липецке

В Липецке суд постановил выдворить иностранца из России за употребление наркотиков. Заграничного гостя со странным поведением задержала полиция в Данковском районе в декабре. Мужчину заподозрили в употреблении наркотиков, но тот отказался проходить освидетельствование. Позже на суде он пояснил, что не видел смысла в экспертизе, поскольку сам признался в употреблении марихуаны.

В суде выяснили, что собственной недвижимости на территории РФ у иностранца нет, не оказалось и близких родственников. К тому же мужчину уже наказывали по административной статье за нарушение режима пребывания на территории России.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, Данковский суд признал его виновным по части 2 статьи 6.9 административного кодекса – потребление наркотическов, совершенное иностранцем. Гостя из-за рубежа наказали административным арестом на 10 суток, после чего он обязан покинуть территорию РФ. Из-за коронавирусных мер ему придется сделать это самостоятельно.