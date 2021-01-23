Липецких архитекторов и художников приглашают участвовать в новом проекте

В Липецке запускают проект «Аrchitalk». Предполагается, что он станет стартовой площадкой для молодых специалистов в сфере градостроительства и архитектуры.

По словам главного архитектора Липецкой области Наиды Исматулаевой, это будут познавательные семинары в неформальной обстановке. Пришедшие будут узнавать новое, представлять свои работы, общаться. Планируется еженедельно обсуждать планы, новости, приглашать спикеров, которые поделятся опытом и знаниями в области городского планирования.

Участвовать приглашают всех заинтересованных - студентов, начинающих и опытных архитекторов, художников, проектировщиков, активистов, блогеров и урбанистов. Все, кто хочет сделать регион лучше. «Аrchitalk» заработает на базе креативного пространства по адресу: улица Октябрьская, 28. Подробности о времени, теме и спикерах сообщат в ближайшее время на странице управления строительства и архитектуры в инстаграм - @arch_i_stroy_48. Оставить заявку на участие можно в Директ.