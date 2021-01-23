В воскресенье в Липецке до +5 градусов, дождь и туман

В Липецке оттепель Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 24 января, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. Днем дождь и мокрый снег. Местами туман.

Температура воздуха и в темное, и в светлое время суток будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Ветер южный 7-12 м/с. Атмосферное давление без изменений - 745 мм рт.ст.

В понедельник, 25 декабря, холоднее не станет. Ночью около 0 градусов. Днем до 2 градусов выше ноля. После обеда кратковременный дождь. Ветер южный 8-10 м/с. К вечеру он переменится на юго-восточный. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст.

Долгота дня - 8 часов 41 минута. Восход в 8.13. Заходит солнце в 16.54.