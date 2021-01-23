Несанкционированный митинг в Липецке собрал сотни участников

Несанкционированный митинг в Липецке Фото: принтскрин видео.

В эту субботу в Липецке, как и в других городах России, прошла несанкционированная акция в поддержку Навального. На шествие вышло сотни липчан. Днем они дошли до центра города, где развернули плакаты и начали скандировать лозунги. Все было мирно.

После толпа направилась в другую часть областного центра. Там ситуация накалилась. В объектив камер попало, как полицейских принялись закидывать снежками. Один из участников брызнул в сотрудников полиции баллончиком.

Особо агрессивных липчан уводили силовики. Пока официальных комментариев от регионального УМВД России относительно произошедшего нет.