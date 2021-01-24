Спасатели предупреждают липчан о тумане

Сотрудники регионального ГУ МЧС предупреждают липчан, что в течение дня сохранится туман с видимостью менее 500 метров. Такая погода - очень серьезная опасность для водителей. Количество ДТП в таких условиях всегда увеличивается.

Специалисты напоминают, что все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Поэтому лучше всего отказаться от поездок. Если же это невозможно, то следует передвигаться с низкой скоростью, чтобы успеть среагировать на возникшее препятствие, затормозить или совершить какой-либо маневр. «Золотое» неписаное правило гласит: при тумане показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Нельзя в такую погоду расслабляться и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, пешеход обязательно должен обозначить себя световозвращающими элементами. Иначе водитель просто его не увидит.

Напомним, о любом ЧП можно сообщить по телефону службы спасения 01, с мобильного 101. В ГУ МЧС по Липецкой области работает круглосуточный телефон доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.