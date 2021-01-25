Под Липецком две недели ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку

Пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут уже две недели пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Как сообщает региональная организация «Поиск пропавших детей», 17-летняя Екатерина Быкова ушла поздно вечером 11 января в Добринском районе. Девушка вышла из дома в районе улице Первомайской в селе Талицкий Чамлык около 22.00. С тех пор родные ее не видели.

Приметы Екатерины: на вид 17 лет, рост 165 см., волосы светлые ниже плеч.

Была одета: темно-зеленая куртка с капюшоном, серая шапка с помпоном, серый свитер красная юбка, черные колготки, серые сапоги.

Просьба ко всем, кто видел девушку после исчезновения, знает, где она может находиться или обладает любой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru