Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «Зеленый свет»

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Ставка по кредиту составляет:

- Для новых автомобилей – от 4,9%

- Для автомобилей с пробегом – от 5,9%.

Сумма кредита – от 100 000 до 5 000 000 рублей для новых и подержанных автомобилей. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости автомобиля, а при оформлении кредита на условиях программы государственной поддержки льготного автокредитования – 10% от стоимости автомобиля. Срок кредитования – любой в диапазоне от 12 до 60 месяцев включительно. Для новых автомобилей доступна опция «остаточного платежа»*.

Рассмотрение заявки происходит по двум документам. Действуют сокращенные сроки рассмотрения кредитной заявки и формирования предварительного решения – от 30 минут.

Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.