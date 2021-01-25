В Липецке снова начали закрывать классы в школах из-за ОРВИ

В Липецке растет заболеваемость ОРВИ. По данным администрации города на этот день, 25 января, в городе болеют 4.3% учеников – это 2501 школьник. Среди педагогов на больничном находятся 105 человек – 3.4% от общего числа.

На данный момент, из-за заболеваемости ОРВИ в Липецке закрыли на карантин два класса в двух разных школах. Всего 44 ученика в школах №36 и 37. Детей перевели на дистанционное обучение. Напомним, на удаленку переходят классы, где болеют больше 20% школьников. Дети не посещают школу пока ситуация не стабилизируется.

Детские сады города работают в штатном режиме, там закрытых групп нет.

Что касается школьников, родители, которые опасаются пандемии, могут перевести ребенка на дистанционное обучение самостоятельно. Для этого нужно написать заявление руководству школы.