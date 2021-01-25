Участник несанкционированного митинга в Липецке извинился перед полицией

Нападение на стражей порядка во время несанкционированного митинга в Липецке обернулось уголовным делом. Напомним, участники мероприятия в поддержку Навального не сумели провести мирную акцию, под вечер митингующие начали вести себя агрессивно – кидаться льдом и снегом и применили газовые баллончики.

Случай нападения на сотрудников полиции официально подтвердили в СУ СК региона. По данным следствия, на Соборной площади агрессивный 25-летний участник несанкционированного мероприятия распылил газовый баллончик в лицо двум сотрудникам полиции и попытался сбежать.

Парня задержали и возбудили уголовное дело по 318 статье УК – применение насилия в отношении представителя власти. На допросе буйный протестующий сменил настрой, искренне раскаялся и принес извинения полицейским.

Сейчас ему грозит минимум о 200 000 рублей штрафа, максимум – до 5 лет лишения свободы.