«Открытие»: в 2 раза больше розничных кредитов

Особенно спрос на кредиты и карты вырос в конце года.

В 2020 году «Открытие» активно укреплял свои позиции в сегменте розничного кредитования. Спрос на кредиты наличными и кредитные карты банка в Центральной России по итогам года вырос в 2 раза, пик обращений пришелся на 4 квартал 2020- го.

В топ 5 регионов, ставших лидерами по общей сумме выданных кредитов наличными, вошли Тверь, Ярославль, Воронеж, Смоленск и Тула.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в прошлом году предложил действующим клиентам новый формат популярных кредитных карт — виртуальные «120 дней» и Opencard кредитная. Оба продукта можно оформить в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия» при наличии предодобренного предложения без необходимости подтверждения дохода. Обслуживание карты осуществляется полностью онлайн, а ее реквизиты доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке или мобильном приложении. Что касается операций, то с виртуальных кредитных карт можно совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки с помощью гаджетов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты — Apple pay, Google Pay, Mir Pay и других.