В Липецке прививки от коронавируса будут делать в школах

Липецкие школы включаются в прививочную кампанию против COVID-19 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В администрации Липецка обсудили вакцинацию учителей. Мэр Евгения Уваркина провела видео-совещание с председателем городского департамента образования Светланой Бедровой и главным врачом горбольницы №4 Юлией Агаповой.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, областной центр включился в федеральную прививочную кампанию. Прививку могут сделать все желающие совершеннолетние липчане. По словам Евгении Уваркиной, педагоги, как и врачи, находятся на передовой. Важно защитить их от коронавируса.

- Мы рассмотрим возможность обеспечить доставку педагогов до медучреждений или провести вакцинацию в стенах школ, - сказала мэр города.

Также на совещании обсудили вакцинацию родителей школьников. Липчане могут записаться на прививку не только через диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48, поликлинику или портал госуслуг. Горожане могут сообщить о желании вакцинироваться классному руководителю школьника. В образовательном учреждении сформируют списки и передадут поликлинике, закрепленной за школой.

Напомним, вакцина вводится дважды с разницей в 21 день. Противопоказания - возраст до 18 лет, беременность и период лактации, признаки ОРВИ или обострение хронических болезней. Перед вакцинацией желающего должен осмотреть терапевт, сделать заключение о состоянии здоровья и возможности укола. Приходить на прививку нужно в строго назначенный день и время. Дело в том, что один флакон содержит 5 доз для вакцин. Он размораживается естественным путем перед процедурой.

После прививки за пациентом наблюдают в течение 20 минут. Если жалоб нет, отпускают домой. Специалисты предупреждают о легком недомогании в первые несколько дней. Если же поднимется высокая температура или другие острые симптомы, нужно обратиться к врачу.

На вакцинацию уже записались 4,5 тыс. липчан.