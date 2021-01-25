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Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 января 2021 года перевалило за 16000

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 января 2021 года
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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За сутки медики выписали 124 липчан, переболевших короноавирусом

За сутки медики выписали 124 липчан, переболевших короноавирусом

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 января 2021 года перевалило за 16 000. За минувшие сутки медики выписали еще 124 пациентов. Всего выздоровело 16 060 жителей региона.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 20 032 человек. За последние сутки - у 153. В Липецке заболели 44 человека. В Ельце - 21. В Тербунском районе - 17. В Краснинском районе зарегистрированы 14 новых случаев. В Задонском - 12. В Лебедянском - 9. В Усманском районе диагноз подтвердился у 6 местных жителей. В Грязинском и Долгоруковском - у 5. В Добринском - у 4. В Липецком, Становлянском и Чаплыгинском районах заразились трое. В Добровском, Хлевенском и Лев-Толстовском - по двое. В Воловском районе заболел 1 житель.

Лечатся 3 618 человек. Из них 2 606 пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции. Остальных пришлось госпитализировали. Умерли 354 человека - 3 за прошедшие сутки.

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