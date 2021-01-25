Во вторник в некоторых домах Липецка не будет света, воды, тепла

В Липецке очередные отключения света, воды и тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 26 января, в Липецке ожидаются очередные отключения. Так, с 9 утра до 12 часов дня света не будет в домах №10/1 и №10/2 по улице Звездная. С 9 до 5 часов вечера без электричества останется садоводческое товарищество "Сокол-2".

В тот же день в котельной на улице Ковалева пройдут ремонтные работы. Из-за этого снизят давление по улице Ковалева, 109, 109а, 111. С 10 утра до 4 часов вечера батареи в этих домах станут холоднее.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в доме №24 по улице Задорожная, а также в частном секторе: улицы Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Щорса, Гранитная, Чайковского, 2-я Гранитная, Гайдара, Амурская, Луначарского, Нахимова, проезд Шишкина, переулок Ушакова.

С 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Папина, 31а, 37, 39; проспект Победы,106а.

Воду подвезут к дому №46 по улице Гранитная и №39 по Папина. В остальных случаях - по заявкам липчан. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", Уточнить информацию об отключениях можно по телефонам 175 и 236-175.