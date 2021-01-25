Липчанин убил хозяин дома и сделал вид, что наткнулся на труп

Убийца надеялся обмануть следствие в Липецке. Обычные посиделки обернулись кровавым преступлением в квартире дома на улице Жуковского в Липецке. Там 23 января вспыхнула ссора между 46-летним хозяином квартиры и 38-летним гостем.

Конфликт быстро перерос в драку и пьяный гость напал на знакомого с ножом. Согласно заключению экспертов, убийца 5 раз ударил жертву ножом в грудь. Мужчина скончался на месте, а нападавший наивно попытался избежать наказания.

Напаавший спрятал нож и пошел к соседям рассказывать, что наткнулся на труп в квартире, придя к знакомому в гости. Но следственно-оперативная группа моментально во всем разобралась и вскоре убийца дал признательные показания. А также рассказал, что спрятал нож у двери.

Дело возбудили по 105 статье – убийство, фигуранту грозит 15 лет.