За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 5 237 человек

Липчане болеют ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

За неделю с 18 по 24 января в Липецкой области 5 237 жителей заболели ОРВИ. Это на 2,6% выше, чем неделей ранее, но ниже расчетного эпидпорога на 7,1%. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, 57% заразившихся - дети. Госпитализировали 24 человек - менее 1%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Липецке ОРВИ выявили у 3 230 пациентов . В основном, липчане подхватывают негриппозные респираторные вирусы. На прошлой неделе их обнаружили в 4,1% исследованных проб. В 33% это были бокавирусы. В 22-28% - вирусы парагриппа и аденовирусы.

Напомним, что из-за заболеваемости ОРВИ в областном центре закрыли 2 класса из двух школ на карантин. Всего на дистанционное обучение перевели 44 учеников. Болеют 2 501 школьник и 105 педагогов. Подробности здесь.