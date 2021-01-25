В феврале в центре Липецка заработает новый светофор

В Липецке появился новый светофор Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на пересечении улиц Плеханова и Кузнечная скоро заработает новый светофор вызывного типа. Его уже устанавливают у пешеходного перехода. Здесь проходит большой поток машин и есть риск возникновения ДТП.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты смонтировали стойки и сами объекты. Прокладывают линии электропередач для их подключения к сети. Затем примутся за кнопки для вызова, а также проведение пуско-наладочных работ.

Планируется, что светофоры заработают к середине февраля. А летом сотрудники "Липецкгорсвета" вновь зайдут на участок, чтобы убрать все провода под землю. Напомним, что нерегулируемый пешеходный переход в районе улиц Плеханова и Кузнечная обустроили в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".