Во вторник в Липецке +2 градуса и сильный ветер

Зима никак не вернется в Липецк Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 26 января, в Липецке ожидается облачная погода. Ночью около 0 градусов, на дорогах гололедица. Днем столбик термометра поднимется до +2 градусов. В обед синоптики прогнозируют небольшой дождь. Юго-восточный ветер сменится южным. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.

В среду, 27 января, в областном центре будет дождливо. Ночью около 1 градуса тепла, а также снег с дождем. В светлое время суток до 2 градусов выше ноля. Все утро до обеда - дождь. Всего до 7,1 мм осадков.

Ветер южный 9-11 м/с. К вечеру до м/с. Атмосферное давление в городе без существенных изменений - 745 мм рт.ст.