Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Киа" и "ВАЗ": пострадали 5 женщин

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 2 037 нарушений Правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 60 человек не пристегнулись. Водители 1 630 раз нарушили скоростной режим. Произошло 28 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 25 января, в Данковском районе в ДТП попали "Киа" и "ВАЗ". Легковушки столкнулись на автотрассе Воскресенское - Данков. Пострадали все, кто находился в отечественной машине - 35-летняя автоледи и 4 пассажирки. Всех с травмами доставили в больницу. Предварительная причина аварии - выезд на встречку.

А в Грязинском районе на трассе Липецк - Усмань "Фольксваген" вылетел в кювет. 64-летний водитель не справился с управлением. Иномарка перевернулась. Мужчину госпитализировали.