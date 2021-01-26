МЧС предупреждает: в Липецке ветер до 17 м/с

Липчан предупреждают о сильных порывах ветра Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре. В течение этого вторника, 26 января, ожидается усиление южного ветра. Порывы в Липецке могут достигать 17 м/с. Причем такая ситуация сохранится и ночью 27 января.

Напомним, что во время сильных порывов ветра лучше не выходить из зданий. Оказавшись на улице, нельзя становиться за остановочными павильонами, рекламными щитами, у стен домов. Опасно для жизни стоять под линиями электропередач, как и подходить к оборвавшимся проводам. Лучше всего укрыться в подземном переходе, зайти в подъезд дома.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.