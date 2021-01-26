Под Липецком мужчина украл велосипед и получил 2 года колонии строгого режима

Под Липецком осудили мужчину, укравшего велосипед. По данным пресс-службы регионального УМВД, в конце июля 2020 года злодей зашел в один из подъездов дома по улице Транспортная в Ельце. Там на первом этаже стоял велосипед, пристегнутый к перилам кодовым замком. Мужчина дернул за замок и тот расстегнулся. Ельчанин выкатил велосипед и продал его за 2 тыс. рублей водителю такси, стоявшему на соседней улице. На эти деньги подсудимый купил продукты и алкоголь.

Полицейские установили вора и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 44-летний местный житель. В отношении него уже было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".

Состоялся суд. С учетом ранее непогашенных судимостей, мужчину приговорили к 2 годам и 2 месяцам исправительной колонии строгого режима.