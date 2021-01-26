Коммунальная авария в Липецке оставила без тепла и горячей воды почти 40 домов

В Липецке вновь произошла коммунальная авария. В этот вторник, 26 января, теплоэнергетики обнаружили повреждение на трубопроводе по улице Адмирала Макарова. Как сообщили в пресс-службе "Квадры", ремонт на объекте уже стартовал. Бригада специалистов устраняет повреждение.

Из-за порыва без тепла и горячей воды остались жители улиц Фурманова, 2а, 8, 10, 12, 14; Адмирала Макарова 2, 2а, 4, 6, 8; Дзержинского, 3, 5, 13; Зои Космодемьянской, 2, 2/1, 4, 4а; проезд Осенний, 1-3, 5-7, 6а, 23, 23/3, 32, 34а, 36, 36а, 37, 41, 43, 44; проспект Мира 1, 1а, 3, 5, 5а.

Напомним, что самая громкая коммунальная авария случилась в областном центре утром 14 января. На улице Стаханова на теплосети произошел порыв. Вода подмыла грунт из-за чего образовалась в яма. В нее провалилась машина. Кипятком обварило водителя легковушки и мимо проходившую девушку. Подробности здесь.