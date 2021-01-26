Липчанка заперла в квартире годовалого ребенка одного, без еды и ушла в загул

В Липецкой области новогодний загул безответственной молодой мамы обернулся уголовным делом. Все случилось в Ельце в канун праздника. 30 декабря в полицию поступило сообщение, что в квартире долгое время сидит один маленький ребенок, никого из взрослых нет.

На место тут же выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Как оказалось, 22-летняя мать двоих детей решила провести где-то время, напрочь забыв о своих родительских обязанностях. Барышня сгрузила старшего ребенка соседям, младшую годовалую дочь заперла в квартире и отправилась по более важным делам, нежели собственные дети.

По данным полиции, малышка находилась в квартире одна длительное время, без еды и должного ухода. Тем самым женщина подвергла ребенка серьезной опасности, ведь тот мог пострадать или даже погибнуть.

Блудную мамашу в итоге нашли и вернули детям. Но поступок не остался безнаказанным. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении женщины возбудили дело по 125 статье УК – оставление в опасности. Ей грозит максимум до одного года лишения свободы.