Умные светофоры на проспекте Победы в Липецке помогут избежать пробок

На проспекте Победы в Липецке заработали умные светофоры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на проспекте Победы и улице Баумана установили умные светофоры. По данным пресс-службы мэрии, они помогут минимизировать заторы, увеличить пропускную способность магистралей.

Около месяца на проспекте Победы настраивали светофоры. Специалисты делали замеры интенсивности потоков машин, разрабатывали режим работы для каждого объекта. Теперь зеленый и красный сигналы светофоров меняются в зависимости от загруженности дороги. Объекты настроили так, чтобы машины, попадающие на магистраль, могли беспрепятственно ее покинуть.

Следующий этап - установка детекторов транспорта на пересечениях с улицами Доватора и Механизаторов. Здесь у светофоров появятся временные интервалы. Система будет корректировать их в режиме реального времени.

Работу светофоров контролируют в Центре организации дорожного движения. Чтобы настроить адаптивное управление объектами, используют элементы искусственного интеллекта. Он поможет определить ситуацию и повлиять на нее, меняя режим светофора. Наладку объектов полностью завершат к середине декабря.

На улице Баумана светофоры только подключают к сети Интернет. К концу февраля здесь замерят интенсивность трафика и приступят к настройке сигнальных столбов. Весь объем работ выполнят весной.